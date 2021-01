Overvaller gooit smartphone van Zeno (14), vol foto’s van overleden papa, in de vaart: “Herinneringen kwijt die we zo koesterden”

Oudenburg Restaurant­uit­ba­ter brengt nacht in de cel door na tweede brand in week tijd: “Brand­stich­ting? Hij was optimis­tisch en schulden waren er niet”

3 januari “P. was al bezig met de heropbouw en schulden hadden we niet. Waarom zou hij ons restaurant in brand steken?” De partner van restaurantuitbater P.K. (41) uit Oudenburg blijft geloven in zijn onschuld. De man achter bistro De Clesse zit in de cel, nadat vrijdagavond mogelijk brand werd gesticht in z’n zaak. Een week geleden liep het restaurant al zware schade op bij een brand. Zelf schreeuwt de uitbater ook z'n onschuld uit.