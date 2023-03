Oudenburgse startup Bazar Cezar geselecteerd voor acceleratorprogramma The Circular Kickstart

De Oudenburgse startup Bazar Cezar is geselecteerd voor het acceleratorprogramma van The Circular Kickstart. “Het concept bouwt verder op de ervaring die Tine Ameloot opdeed bij Mic Mac Minuscule. Deze laatste blijft trouwens in Oudenburg verder bestaan door de inzet van Valerie Leleu”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“Met heel veel trots mogen we verkondigen dat de Oudenburgse Bazar Cezar van circulair onderneemster Tine Ameloot één van de 20 startups is die mag deelnemen aan het traject van The Circular Kickstart”, zegt burgemeester Anthony Dumarey enthousiast. “Met dit project wil men aantonen dat circulaire starters de ondernemers van de toekomst zijn. Startende ondernemingen worden begeleid in hun traject van idee tot marktklare circulaire oplossing. Met het traject krijgen starters alle ingrediënten om van hun idee een succesvolle circulaire business te maken.”

Mic Mac Madam

Tine Ameloot zette haar eerste stappen in de wereld van de circulaire economie als ‘Mic Mac Madam’ binnen het netwerk van Mic Mac Minuscule. “Als Mic Mac Madam mocht ik heel wat leren in de aanloop naar de opstart van mijn eigen startup”, zegt Tine Ameloot. “Met Bazar Cezar ga ik op zoek naar tweedehands kledijpakketten op maat voor kindjes van 1 tot 10 jaar. De slogan ‘een pakje gemak’ geeft een verklaring voor het unieke concept. Het biedt jonge ouders heel wat voordelen, denk maar aan bewust aankopen, maar ook tijds- en financiële winst. Via het online platform kunnen ouders concreet hun wensen (stijl, kleuren, printjes, lichaamsbouw,...) aangeven. Met hun specifiek aangegeven wensen kan ik vervolgens mijn zoektocht starten. Bij Bazar Cezar kan je kiezen tussen een ‘goed voor de dag’-pakket, een ravotpakket of een mix van beide. Door mee te mogen doen aan dit programma, kan ik mijn project nog meer laten groeien.”

Als mama van twee zoontjes ervaarde Tine dat jonge ouders heel wat op hun to do-lijstje hebben staan. Met haar liefde voor tweedehands, zag Tine een mogelijkheid om er te zijn voor de ouders die absoluut niét graag zelf op zoek gaan of het bos door de bomen niet zien op de tweedehandsmarkt. De zoektocht van hen overnemen, betekent meer tijd voor het gezin en is daarnaast ook nog eens milieu- en budgetvriendelijk. Vanuit die gedachtegang kwam ‘Bazar Cezar’ tot leven.

Fakkel doorgeven

Het nieuwe begin van Bazar Cezar betekent niet het einde van Mic Mac Minuscule in Oudenburg en omstreken, want Tine kon de fakkel doorgeven aan Valerie Leleu. “Mic Mac Minuscule stelt geboortelijsten samen met herbruikte, faire én gepimpte kinderspullen. Dit voor stijl- en milieubewuste ouders die fan zijn van hip, tweedehands en ecologisch nieuw, maar geen zin of tijd hebben om zelf alles bij elkaar te snuisteren”, vertelt Valerie Leleu. “Mic Mac Minuscule werd door Jona en Gert uit Gent opgericht in 2017, maar is ondertussen in heel Vlaanderen en Brussel terug te vinden. Deze geboortelijst kost toekomstige ouders geen moeite, biedt kwaliteit én dit aan ongeveer 50 procent van de nieuwwaarde. Als mama van een zoontje van 6 en dochtertje van 3 zit ik volop in de wereld van kinderspulletjes en -kledij waardoor ik blij ben om mijn passie en ervaring met andere kersverse ouders te kunnen delen. Mic Mac Minuscule blijft dus bestaan in Oudenburg.”

Beide ondernemingen proberen een steentje bij te dragen door hergebruik te stimuleren en de drempel tot tweedehands te verlagen. Ze streven dezelfde visie en missie na en zien elkaar dan ook als waardevolle partners binnen de circulaire economie.

Meer info is te vinden op www.bazarcezar.be en www.micmacminuscule.be.

