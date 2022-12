Oudenburgse sportdienst valt in de prijzen

Ichtegem Geen Bekegemse foie gras meer vanaf 2023: “We gaan nu kwartels en eenden kweken, en ganzenle­ver dan maar importeren”

Het laatste bedrijf dat in Vlaanderen foie gras produceert, ligt in Bekegem, bij Ichtegem. Maar vanaf 1 januari is het ook daar einde verhaal. Dan stoppen ze met het gebruik van dwangvoeding, en dat betekent meteen ook het definitieve einde van de productie van ganzenlever. Dit is het gevolg van een decreet dat de Vlaamse regering in maart 2019 goedkeurde. “Maar we zullen ervoor zorgen dat alle producten verkrijgbaar blijven in onze hoevewinkel”, verzekert Filip Callemeyn, die het bedrijf in 1989 stichtte.

