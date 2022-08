Oudenburgse club organiseert Flyball wedstrijd met honden

Flyball is een teamsport waarbij 4 honden om beurt over 4 hindernissen naar een toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal, en de hond laat met een druk van de poten de bal uit het toestel springen en moet die dan zo vlug mogelijk terug over de horden tot bij zijn baasje brengen. Training, inzicht, en concentratie zijn dan ook voor de baasjes onontbeerlijk, en zelfs een coach is net als bij veel andere sporten heel belangrijk voor het resultaat. In een wedstrijd racen 2 ploegen tegen elkaar Het team waarvan de 4 honden het eerst foutloos binnenkomen, wint die “heat”. Een race bestaat uit 3 heats of soms uit 5 heats, afhankelijk van de organisatie.