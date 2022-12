Oudenburgnaars supporteren massaal voor Rode Duivels maar tevergeefs

Tijdens de voorbije twee wedstrijden van de Rode Duivels kwam heel wat volk naar het WK dorp die zich in de voormalige Spegelaere bevindt. Ook vandaag vonden de mensen hun weg ernaartoe voor de derde wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Qatar. Vanaf het begin zat de sfeer erin. Nu nog de spelers. Maar uiteindelijk eindigde de match in mineur met 0-0. De aanwezige fans zijn teleurgesteld, maar hebben wel een leuke tijd achter de rug. Zo ook Marijn die helemaal uitgedost was in de Belgische driekleur. Hij kwam kijken naar de wedstrijd met zijn broer Jasper en opa Dirk. “We waren hier zondag ook al en vonden het geweldig, dus zijn we opnieuw gekomen. Jammer dat de Belgen er nu al uitliggen, want het was hier heel tof gedaan.”