Oudenburg zoekt ‘Straatvinken’

Snaaskerke Snaaskerke sluit Jeugdboe­ken­maand af met opening leesstraat

Deze maand was het in Snaaskerke Jeugdboekenmaand. Nu we aan het einde van de maand komen, wil GBS de Horizon voor een leuke afsluiter zorgen. Dat doen ze met de opening van een leesstraat waar kinderen al stappend een boek kunnen lezen.

30 maart