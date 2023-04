Oudenburg zoekt Straatvinken om verkeer te tellen

Broers die vorig jaar Oostends café overvielen riskeren nu 2 jaar cel voor inbraken in horecaza­ken

Twee Oostendse broers riskeren 2 jaar cel voor vijf inbraken en twee pogingen in horecazaken in Gistel, Oudenburg en Ichtegem. M.L. (27) en S.L. (22) pleegden in dezelfde periode ook een overval op café Den As in Oostende.