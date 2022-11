Oudenburg zoekt sneeuwbuddy’s: maak jij de stoep van je buur vrij?

Bij vries- en sneeuwweer is iedere inwoner verantwoordelijk voor het eigen stuk stoep, zo schrijft de wet voor. Maar er zijn heel wat mensen niet in de mogelijkheid om dit te doen, denk maar aan senioren of hulpbehoevenden. Daarom is de stad ook dit jaar op zoek naar sneeuwbuddy’s die hun buren willen helpen. “Sneeuwbuddy’s kunnen zich aanmelden via sneeuwruimers@oudenburg.be waarbij ze het stuk straat die ze voor hun rekening nemen aan de stad kunnen meedelen. Oudenburgnaars die graag een beroep doen op een sneeuwbuddy kunnen dit via het nummer 059/40.19.95 te kennen geven en dan worden er vrijwilligers gezocht”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.