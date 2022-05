Oudenburg zoekt na brand nog opvang voor 15 Oekraïense vluchtelingen, onder wie gezin met 5 kinderen: “Wie heeft een oplossing voorhanden?”

OudenburgTwee dagen na de brand in het Oudenburgse opvangcentrum voor Oekraïners zoekt het stadsbestuur volop nieuw onderdak voor de getroffen gezinnen. Zaterdagnacht kon een groot deel van de 32 vluchtelingen in allerijl terecht in Hotel De Stokerij, maar daar moeten ze morgen weg. Ondertussen is het nog afwachten hoe lang het zal duren om het vroegere Bikershotel te heropenen.

Maandagmiddag is het ook voor schepen van Welzijn Romina Vanhooren en burgemeester Anthony Dumarey (beiden Open Vld) nog bekomen van een tumultueus weekend in het anders relatief rustige Oudenburg. Zaterdagavond rond 22 uur kwam het telefoontje binnen dat er een brand geweest was in de voormalige Bikers Loft in de Groenendijkstraat, waardoor er 32 mensen letterlijk in de kou stonden. “De mensen ter plaatse hadden het vuur zelf al kunnen doven met de poederblusapparaten die aanwezig waren, maar iedereen werd geëvacueerd. Zo stonden 32 personen, van wie 11 kinderen, op straat. We hebben hen in eerste instantie naar het dienstencentrum gebracht”, blikt schepen Romina Vanhooren terug.

Daar begon de zoektocht naar een slaapplaats voor zo’n grote groep mensen. “Het jongste kindje is 1 jaar. Die mensen waren allemaal moe. Gelukkig kon de helft van de groep terecht in Hotel De Stokerij. We hebben daarna eerst de lijst afgebeld van gastgezinnen die zich opgegeven hadden om mensen op te vangen. Twee gezinnen waren die avond nog bereid om mensen te slapen te leggen. Eén iemand werd in het woonzorgcentrum opgevangen. Voor de overige gezinnen hebben we zelf opvang geboden, net als het hoofd Welzijn.”

Op zondag waren de gezinnen nog van de kaart. “Niet zozeer door de brand zelf, want die was snel onder controle, maar die mensen stonden opnieuw op straat zonder hun persoonlijke spullen én zonder vooruitzicht waar ze zouden terecht komen”, vertelt Romina Vanhooren.

Voor de schepen, een jonge moeder met drie kinderen, was het zaterdagnacht improviseren om zelf een mama met twee kinderen in huis te nemen. “Ik heb naar mijn man gebeld met de vraag of hij luchtmatrassen kon opblazen. Dat was behoorlijk hectisch, maar achteraf gezien ben ik heel blij dat we het gedaan hebben. Zondag hadden wij een familiefeest en zijn onze gasten mee aan tafel geschoven. Het was voor hen de ideale manier om het even allemaal te vergeten.”

Ook bij de burgemeester werd een gezin ondergebracht. “Ze hadden een mooie job in Oekraïne en komen uit een mooie omgeving. Hier komen ze nu in een penibele situatie terecht nadat ze lang onderweg geweest zijn. Je voelt dat dit zeker een impact heeft.”

Ondertussen is het niet duidelijk hoe lang het zal duren vooraleer de gezinnen terug naar de Bikers Loft kunnen. “De opruimwerken zijn al begonnen door een gespecialiseerde firma. Tegen vrijdag zou dat klaar moeten zijn. Als enkel de zekeringskast moet hersteld worden, zouden we tegen het weekend opnieuw kunnen opengaan. Als de schade echter groter is en er meer leidingen moeten hersteld worden, gaat het om een heel ander verhaal. Dat wordt nu onderzocht. Ten laatste dinsdag willen we hier duidelijkheid rond hebben”, vult de burgemeester aan.

Omdat de 17 mensen die in een hotel verblijven dinsdag een ander verblijf moeten hebben, is Oudenburg nu op zoek naar andere opties. “Een deel van de mensen kan terecht in het opvanginitiatief van Bredene. Hier zijn evenwel geen huisdieren toegelaten, waardoor we voor11 mensen nog een oplossing aan het zoeken zijn. Daarin zit een gezin van 7 mensen met twee huisdieren. Het is niet zo eenvoudig om hiervoor een gastgezin te vinden. We zullen daarom overleg plegen met Fedasil. Als er toch iemand een tijdelijke oplossing voorhanden heeft, mogen ze zeker contact opnemen met ons.”

Dat kan via www.oudenburg.be/oekraine/hoe-kan-jij-helpen of biezenblik@ocmw-oudenburg.be.

De stad hoopt alleszins dat ze hun werk met de vluchtelingen kunnen verderzetten. “Onze sociale dienst heeft hier al mooi werk verricht. Sommige kinderen waren al gestart op school. Het zou jammer zijn als ze nu opnieuw zouden moeten verhuizen”, zegt schepen Romina Vanhooren.

