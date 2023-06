Oudenburg zet in op Generatie Rookvrij

"Ik ben bang als papa naar huis komt": vader van twee zet echtgenote alarmpi­stool tegen het hoofd en dreigt haar te vermoorden

“Wanneer papa een fles wodka drinkt, wordt hij agressief en doet hij rare dingen. We hangen niet meer samen als gezin.” Een toen 14-jarige jongen beschreef vorig jaar in schrijnende bewoordingen aan de politie hoe diep z’n vader was weggezakt. Kort voordien had de 48-jarige Oostendenaar z’n echtgenote een alarmpistool tegen het hoofd gezet. Tragisch genoeg werden ook z'n kinderen bij de feiten betrokken. Tot grote ontsteltenis van de rechter.