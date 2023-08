Oudenburg zamelt incontinentiemateriaal in

Thuisver­ple­gers ondervin­den heel wat problemen door nieuw mobili­teits­plan in centrum Oostende: “Zorgbehoe­ven­den zijn hier het slachtof­fer van”

Thuisverplegers in Oostende zijn niet te spreken over de wijzigingen in het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de stad. Zo werd recent nog gekozen om meer voetgangerszones in te voeren om automobilisten uit de binnenstad te weren. Wij spraken met vier thuisverpleegkundigen over hun ervaringen. “Ik moet zorgaanvragen weigeren omdat we er gewoon niet meer geraken.”