Oudenburg verwelkomt binnenkort nieuwe gf(t)-zak

Bredene Kleuters VBS Duinen kunnen samen fietsen dankzij Rotary Club Oostende Ter Streep

VBS Duinen in Bredene is recent vernieuwd met onder meer een groene binnen- en buitenspeelplaats. Met de steun van Rotary Oostende Ter Streep kunnen kleuters in de school nu ook nieuwe fietsen in gebruik nemen om mee te spelen. Gezien de recente investeringen en stijgende kosten voor onder andere energie is de steun meer dan welkom.

29 oktober