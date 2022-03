Oudenburg vangt 59 Oekraïense vluchtelingen op in voormalig Bikershotel

Zo’n 20 Oudenburgse gezinnen lieten weten dat ze plaats hebben om Oekraïners op te vangen. De eerste vluchtelingen zijn ondertussen ook aangekomen in de stad. “Ondertussen kwam ook de vraag vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen toe om in collectieve opvang te voorzien”, zegt de burgemeester. “Wij hebben hiervoor een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar van het Bikershotel. In het gebouw kunnen maximaal 59 vluchtelingen tijdelijk verblijven in 25 kamers. Er is een grote professionele keuken en in het voormalige horecagedeelte zal er voldoende ruimte zijn voor begeleiding vanuit ons team Welzijn.”