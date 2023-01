Oudenburg trakteert inwoners met nieuwjaarsreceptie op 8 januari

“Door de gekende coronapandemie was er in 2021 en 2022 jammer genoeg geen nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van onze mooie stad. Daar maken we in 2023 verandering in en we nodigen dan ook graag alle Oudenburgnaars uit op zondag 8 januari om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar vol geluk, liefde en vooral een goede gezondheid”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.