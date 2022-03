Oudenburg roept nog eens vrijwilligers op ter ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen

Oudenburg Oudenburg vangt 59 Oekraïense vluchtelin­gen op in voormalig Bikersho­tel

59 Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 1 april terecht in het voormalige Bikershotel in de Groenendijkstraat in Oudenburg. “Het gebouw staat al even leeg, maar biedt veel mogelijkheden”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

17 maart