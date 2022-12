Oudenburg roept lokale ondernemers op voor tweede editie van West-Vlaamse Belevingsmarkt

Na een geslaagde eerste editie dit jaar organiseren ze in Oudenburg opnieuw een 100% West-Vlaamse markt op zondag 16 april 2023. “We willen hiermee onze prachtige provincie en haar hardwerkende karakter extra in de kijker zetten. We zijn er van overtuigd dat er oneindig veel kwaliteit geproduceerd wordt op West-Vlaamse bodem en willen iedereen dit laten ontdekken, proeven en beleven”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Met dit unieke evenement willen we een platform creëren voor West-Vlaamse producenten en ondernemers om zich aan een breed publiek te tonen. Dit geldt dus zeker en vast ook voor de Oudenburgse ondernemers. Vorig jaar mochten we duizenden bezoekers verwelkomen in het prachtige Oudenburg. Komend jaar willen we hen nog meer aanbod en nog meer beleving bieden.”