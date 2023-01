Oudenburg roept kandidaten op voor sporttrofeeën

“Naar jaarlijkse traditie reikt de stad Oudenburg in het voorjaar sporttrofeeën uit”, zegt schepen Tahira Malik. “Daarvoor mogen kandidaturen doorgestuurd worden naar de sportdienst. Iedereen kan een kandidatuur indienen, een jury bepaalt de laureaten. Op vrijdag 3 maart 2023 mogen zij hun trofee in ontvangst nemen.”

Ken jij iemand die een mooie prestatie heeft behaald in 2022 of die eens in de bloemetjes mag gezet worden voor zijn of haar inzet? Of vind je dat jouw club ook mooie resultaten heeft behaald? Aarzel dan niet en bezorg je kandidatuur vóór 20 januari 2023 aan de sportdienst via sportdienst@oudenburg.be. De formulieren voor de kandidaatstelling en het reglement vind je op oudenburg.be.