Oudenburg roept inwoners op om aanwezigheid knaagdieren te melden door stijgend aantal meldingen

“De wet bepaalt dat particulieren, zijnde een eigenaar, huurder of gebruiker, op zijn/haar terrein inclusief de private grachten moeten zorgen voor de bestrijding van ongedierte. Op het openbaar domein, rond openbare waterlopen en weggrachten staat de stad of de provincie in voor de bestrijding. Er wordt hiervoor een rattenvanger ingezet, die onze inwoners ook kan adviseren hoe hier best mee omgegaan wordt”, zegt burgemeester Dumarey. “Bij een vermoeden van aanwezigheid van ratten wordt gevraagd dit te melden aan de milieudienst van de stad, om zo de rattenpopulatie in kaart te kunnen brengen.”