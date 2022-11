Oudenburg plaatst 33 bladkorven verspreid over de stad

Oostende Beelden tonen hoe klant goudvissen opdrinkt in vol café in Oostende, boze uitbater dient klacht in: “De dader liet weten dat hij zich ‘fris als een vis’ voelt”

“Wie doet nu zoiets? Het blijven dieren, hé.” Filip De Ceulaer, uitbater van café Filips Place in Oostende, is kwaad. Héél kwaad. Afgelopen weekend werden zijn goudvissen opgedronken door een - zo zegt hij zelf - ‘marginale klant’. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de man de vissen uit het water haalt, in zijn bierglas gooit en ze opdrinkt. “We hebben klacht ingediend bij de politie”, zegt Filip, die al contact had met de dader. “Maar zijn reactie was veelzeggend.” De man in kwestie riskeert een fikse straf.

7 november