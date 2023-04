Oudenburg organiseert terugkommoment voor Oekraïense vluchtelingen

Vraag over je smartphone, laptop...? Stel ze in nieuwe Digipunten in Ichtegem

Wie hulp nodig heeft bij digitale vragen of in de knoei zit met een smartphone, tablet of laptop kan vanaf nu terecht in de Digipunten van Ichtegem en Eernegem. Vrijwilligers van Perspectief schieten er gratis te hulp.