Oudenburg op zoek naar nieuwe Twaalf

Oudenburg 2,2 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Oudenburg­naar het afgelopen jaar het meest

Dit jaar mochten we voor het eerst sinds corona wat meer doen. Daardoor was er ook veel te beleven in Oudenburg de voorbije twaalf maanden. Tragisch nieuws, maar ook hoopgevende verhalen. Ondanks alles klikte u, beste lezer, onze artikels over het leven in en rond Oudenburg het afgelopen jaar ruim 2,2 miljoen keer aan. Daar zijn we heel erg blij mee. Onze oprechte dank. Vooraleer we 2022 definitief uitzwaaien, blikken we graag samen met u nog even terug op de meest gelezen artikels van het voorbije jaar. Denk aan de storm die begin dit jaar voorbij raasde en voor heel wat brokken zorgde bij onder andere Jozef. We wensen jullie alvast een gezond 2023 en blijf bij ons!

4 januari