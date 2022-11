Oudenburg op zoek naar buddy’s

OudenburgOudenburg is op zoek naar buddy’s, vrijwilligers om anderstalige nieuwkomers te helpen bij hun integratie in de stad. Ben je geboeid door andere culturen en wil jij een verschil maken? Meld je dan aan bij het Welzijnshuis.

Op 22 september lanceerde minister van Samenleven Bart Somers een oproep naar de bevolking om zich in te schrijven als buddy via mijnbuddy.be. Een buddy maakt het anderstalige nieuwkomers makkelijker om de weg te vinden en zich thuis te voelen in een stad of gemeente.

“Ook in Oudenburg zijn we op zoek naar vrijwilligers die anderstalige nieuwkomers willen helpen”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld). “Als buddy heb je geen specifieke voorkennis nodig. Hoe de taak wordt ingevuld is afhankelijk van buddy en nieuwkomer. Misschien wordt er samen gesport, worden er uitstappen gepland of wordt er wekelijks afgesproken voor een babbel bij een koffie. Het belangrijkste is dat buddy en nieuwkomer elkaar regelmatig zien zodat de kans wordt geboden om vragen te stellen en het leven in de buurt beter te leren kennen. Het team van het Welzijnshuis staat in voor de nodige ondersteuning.”

Heb jij interesse om anderstalige nieuwkomers in Oudenburg te helpen bij hun integratie in de stad? Registreer jouw aanvraag op mijnbuddy.be en neem contact op met het Welzijnshuis op 059/34.02.20 of via welzijnshuis@oudenburg.be.

