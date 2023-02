Oudenburg ontvangt 25.850 euro aan subsidies voor onderwijsproject

Oostende Met superfan Christiaan (70) blikken we terug op FFO: “Drie films per dag bekijken, dat is topsport”

De vijftiende editie van het Filmfestival Oostende (FFO) klokt af op 48.000 bezoekers. Een van hen was kinesist Christiaan Dorchain (70) uit Pervijze bij Diksmuide. Hoe de dagen van de FFO-superfan eruitzagen? Om 5 uur opstaan, de eerste patiënten verzorgen en vervolgens richting Kinepolis om drie films per dag te bekijken. Met hem maken we een evaluatie en blikken terug op zijn kippenvelmoment, een slag in het gezicht en zijn suggesties.

5 februari