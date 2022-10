Oudenburg maakt zich klaar voor Halloween met ‘Feesten met de geesten’

Gistel Lokaal diensten­cen­trum De Zonnewij­zer wil met buurtanaly­se inzetten op buurtge­rich­te zorg

Het lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer heeft een buurtanalyse opgestart om de diversiteit onder de Gistelse buurten te onderzoeken. De analyse wordt gemaakt op basis van een buurtonderzoek dat loopt tot en met 14 november. Via deze enquête wil het dienstencentrum een beeld krijgen van hoe mensen zich voelen in de buurt, wat hun engagement is en welke acties er ondernomen moeten worden om de sociale cohesie te laten groeien.

26 oktober