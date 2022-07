Oudenburg maak zich klaar voor festivalweek

Na zes succesvolle edities van het Elixir-festival in de Zeeweg dienden de organisatoren uit te kijken naar een nieuwe locatie. Omdat de organisatoren verknocht zijn aan Oudenburg was het de uitdrukkelijke wens om in de polderstad te blijven. Na heel wat overleg vonden ze hun nieuwe thuisbasis op de nieuwe evenementenweide naast de Abdijhoeve. Het gerenommeerde festival blijft zo in het centrum van de stad.

Volledig scherm De opbouw voor het Elixir-festival is volop bezig. © Emelyne Six

De nieuwe locatie zorgde ook voor opportuniteiten, want de stad slaat de handen in elkaar met de organisatoren om een Oudenburgse familiedag te organiseren. “Gezien alle accommodatie er staat, leek het ons het ideale moment om op deze site ook een evenement te organiseren”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Op donderdag 21 juli gaan alle Oudenburgnaars samen zomeren op de evenementenweide achter de Abdijhoeve. We hebben voor de gelegenheid Gunther D, Garry Hagger, Paul Bruna, lokale helden Marine V en de Harmonie uit Turnhout uitgenodigd voor een reeks onvergetelijke concerten. Piraat Soundsystem en DJ Q-Bee zorgen voor de plaatjes tussen de optredens door. Ook voor de jongsten onder ons is er heel wat leuks voorzien zoals volksspelen, springkastelen en een kinderdisco om 14 uur aan het hoofdpodium.”

“Het beloven enkele dagen vol beleving te worden in het centrum van onze stad. Het mooie weer is alvast verzekerd en samen met de veiligheidsdiensten zijn we ervan overtuigd dat we twee mooie festivals zonder incidenten zullen kennen komende week”, besluit burgemeester Anthony Dumarey.

Oudenburg zomert gaat door op 21 juli en is gratis. Elixir gaat door op 23 en 24 juli. Meer info en tickets zijn te vinden op elixirfestival.be.

