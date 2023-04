Oudenburg lanceert zorggids voor senioren

Minister Crevits in Kinderdag­ver­blijf ‘t Stationne­tje in Eernegem: “Het is aan mij om voldoende geld uit te trekken om de kinderop­vang stabiel te houden”

Op 1 februari 2013 opende kinderdagverblijf ‘t Stationnetje in Eernegem zijn deuren. Het begon met de opvang van 3 kinderen en 10 jaar later ontfermt het 5-koppige team zich over 36 baby’s en peuters tussen 2 maand en 3 jaar. Zaterdagmorgen kregen ze Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) over de vloer. “Na alle negativiteit over de kinderopvang tijdens de voorbije maanden, verdient jullie team een stevige duw in de rug want jullie zijn broodnodig.”