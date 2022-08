Oudenburg lanceert tweede oproep rond concessie voor winterdorp

Gistel Brandweer doet interven­tie in afvalver­wer­kings­be­drijf in Gistel

Deze namiddag rond half 4 deed de brandweer een interventie in het afvalverwerkingsbedrijf Vandewiele Recycling dat gevestigd is langs de Rochesterlaan in Gistel. Enkele werknemers sloegen alarm nadat ze een rookontwikkeling opgemerkt hadden in de loods van de firma die ook een vestiging in Wervik heeft.

13 augustus