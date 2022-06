Oudenburg lanceert proefproject rond barbecuezones

In elke deelgemeente zal een barbecuezone voorzien worden, telkens dicht bij een waterbron. Momenteel zijn er barbecuezones voorzien aan het speelpleintje in de Mandelwijk in Oudenburg, aan de parking en de groene ruimte van de volkstuintjes in Ettelgem, aan het Geboortebos in Roksem en op het pleintje in de Pardoenstraat in Westkerke.