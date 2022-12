Oudenburg lanceert kerstactie De Fonkelboom: “We roepen inwoners op een geschenk te geven aan een kwetsbaar kind”

OudenburgIeder kind verdient een kerstgeschenk. Daarom start Huis van het Kind Oudenburg een kerstactie onder de noemer ‘De Fonkelboom’. “Met ‘De Fonkelboom’ willen we het deze kerstperiode in alle huiskamers doen fonkelen. Bij sommige gezinnen is dit helaas niet evident”, vertelt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld). “Daarom deze oproep naar inwoners die een geschenk willen geven aan een kwetsbaar kind tussen 0 en 12 jaar.”

“We staan er vaak te weinig bij stil, maar ook in onze stad is het eindejaar niet voor iedereen een feest met cadeautjes”, zegt schepen Romina Vanhooren. “Daarom zetten we in december in Oudenburg voor het eerst een fonkelboom neer. Deze boom zal het in elke huiskamer doen fonkelen. De bedoeling is dat december zo voor elk kindje een magische tijd kan zijn en dat we Oudenburgse weldoeners de kans geven in alle anonimiteit iets magisch voor iemand anders te doen.”

Waarde tussen 15 en 25 euro

Als je graag een geschenk wil schenken voor een kwetsbaar kind uit Oudenburg met de leeftijd tussen 0 en 12 jaar dan kan je, van 12 december tot en met 16 december, jouw cadeau onder de fonkelboom komen leggen. Je vindt de fonkelboom in het Huis van het Kind, Marktstraat 18. Binnenbrengen kan van dinsdag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. “Wij vragen hiervoor speelgoed dat geschikt is voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar en een waarde heeft van minimum 15 euro en maximum 25 euro. Ook tweedehands speelgoed in perfecte staat is zeker welkom”, zegt schepen Vanhooren. “Het kan natuurlijk dat er voor een bepaalde doelgroep te veel of te weinig geschenken zijn, maar daarvoor hebben we een oplossing. Zouden er teveel geschenken zijn voor een bepaalde doelgroep, gaan die pakjes naar de ruilwinkel van het Huis van het Kind waar ze dan kunnen verspreid worden. Voor de tekorten hebben we een apart budget voorzien van 3000 euro die verzameld werd met de Sinterklaasactie van het Kinderkansenfonds. Zo zal er geschenken zijn voor ieder kind.”

“Daarnaast doen we de oproep naar gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming die graag een geschenk zou willen krijgen voor hun kind(eren) met de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Ouders kunnen hiervoor een formulier invullen. De flyer met het formulier is te verkrijgen bij alle scholen in Oudenburg, in de bibliotheek en bij het Huis van het Kind. De ouders kunnen het ingevulde formulier deponeren in de collectebus op dezelfde locaties vóór 16 december”, besluit schepen Vanhooren.

Voor meer info over de actie kan je terecht in het Huis van het Kind Oudenburg op het nummer 059-34 02 26 of via huisvanhetkind@oudenburg.be.

