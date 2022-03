Oudenburg krijgt woonzorgcentrum van 11 miljoen euro: “De nood is hoog, want sommige mensen staan al drie jaar op de wachtlijst”

OudenburgEind 2023 opent Korian België een gloednieuw woonzorgcentrum in de Bloemenlaan in Oudenburg. Het hele project zal ongeveer 11 miljoen euro kosten en 68 ruime en comfortabele kamers tellen, op wandelafstand van het stadscentrum. COO van Korian Sophia Peeters en woordvoerster Lieve Van Boxem kwamen langs om hun project voor te stellen.

Vanaf september of oktober 2023 zou het nieuwe woonzorgcentrum in de Bloemenlaan moeten klaar zijn. Senioren zullen in de 68 ruime en comfortabele kamers kunnen verblijven. Het is de private groep Korian die het nieuw woonzorgcentrum zal openen. Korian is Europees leider in de zorg voor en de ondersteuning van ouderen en kwetsbare groepen. “We zijn heel blij dat ze de weg naar Oudenburg hebben gevonden om er hun nieuw woonzorgcentrum te realiseren”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Deze komt achter de Molenhoeksite in de Bloemenlaan, in de onmiddellijke omgeving van een bushalte en op wandelafstand van het centrum van de stad. Zo kunnen bewoners gemakkelijk rond de stad geraken. Korian-woonzorgcentra behouden boven alles hun eigen identiteit en authenticiteit waarbij maximaal wordt ingezet op lokale verankering wat wij als stadsbestuur ook heel belangrijk vinden.”

68 ruime kamers met eigen badkamer

Het woonzorgcentrum zal een antwoord bieden op de hoge vraag naar meer woonzorgcapaciteit voor de zorgbehoevende senioren in de buurt. “Met de komst van het nieuw woonzorgcentrum hopen we dat de wachtlijsten in Oudenburg drastisch dalen. Er zijn mensen die al twee of drie jaar wachten, de nood is dus erg hoog”, vertelt schepen van Senioren Romina Vanhooren.

Er zijn 68 ruime kamers voorzien met eigen badkamer verspreid over drie verdiepingen. Elke verdieping heeft twee eigen leefruimtes met eet- en zithoek en kitchenette. Rondom het centrum ligt een mooie tuin waar men rustig kan genieten. Er zal ook een groot terras zijn waar bewoners van het woonzorgcentrum familie en vrienden kunnen ontvangen. Het nieuw woonzorgcentrum zal voor zinvolle activiteiten zorgen, afgestemd op de persoonlijke interesses van de bewoners, maar zal ook culturele activiteiten en evenementen organiseren waarop familie en vrienden welkom zijn.

Het nieuw woonzorgcentrum zou tegen eind 2023 af moeten zijn.

Positive care

COO van Korian Sophia Peeters en woordvoerster Lieve Van Boxem waren gisteren aanwezig om hun nieuw woonzorgcentrum voor te stellen. “Bij de groep Korian focussen we op onze basisfilosofie ‘positive care’ en dat zullen we bij dit nieuw woonzorgcentrum ook doen”, vertelt Sophia Peeters. “We bekijken de bewoners individueel en focussen op hun persoonlijke noden. We hechten veel belang aan de eigenheid van onze senioren, en hun interesses en gewoontes. We proberen zoveel mogelijk aan hun wensen te voldoen. Korian staat garant voor kwaliteitsvolle zorg. Het is een proces dat veel verder gaat dan louter procedures opvolgen, het is de leidraad voor kwalitatieve zorg.”

Burgemeester Anthony Dumarey en COO Sophia Peeters kijken uit naar hun samenwerking. “We willen zeker geen concurrentie zijn van de stad en woonzorgcentrum Riethove”, vertelt Sophia Peeters. “We ogen op een goede samenwerking en ondersteunen waar nodig.”