Oudenburg krijgt 28.500 euro subsidie voor digitalisering van de stad

Wie digitaal niet mee is, raakt al snel achterop in de maatschappij. Het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg komt dan in het gedrang. Denk hierbij voornamelijk aan senioren, laaggeletterden, mensen in armoede en mensen met een migratieachtergrond. “Omdat iedereen gelijke rechten heeft en gelijke kansen verdient, is digitale inclusie op lokaal niveau cruciaal. De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe groot de digitale kloof wel is. Om die kloof te dichten, wil het stadsbestuur zoveel mogelijk middelen naar Oudenburg halen”, zegt schepen Romina Vanhooren.