Oudenburg informeert inwoners over palliatieve zorg met brochure

De palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel behoort tot de wereldtop. Jammer genoeg is ze nog onvoldoende gekend, vooral bij de bevolking, maar ook bij sommige zorgverleners. Hierdoor wordt palliatieve zorg nog te laat of zelfs nooit ingeroepen. Ook omdat bij velen onder ons palliatief enkel gelijk staat met sterven en dood. Terwijl palliatieve zorg ook kan wanneer je ongeneeslijk bent maar nog veel jaren te leven hebt. “Gelukkig kunnen we in onze stad en omgeving rekenen op een groot aanbod aan zorg en ondersteuning op allerlei vlakken”, zegt schepen Romina Vanhooren. “Maar we stellen ook vast dat het een ganse uitdaging is voor elke inwoner om het aanbod te kennen en er je weg in te vinden.”