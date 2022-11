Oudenburg helpt inwoners met aanvragen jobbonus

“De Vlaamse jobbonus is een premie van de Vlaamse Overheid voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Dankzij de jobbonus wordt het financiële verschil tussen werkloosheid en werken groter en wordt werken dus aantrekkelijker gemaakt”, licht Schepen van Welzijn, Romina Vanhooren (Open Vld) toe. Vanaf eind 2022 ontvangen loontrekkenden die recht hebben op de jobbonus hierover een brief van de Vlaamse Overheid. Daarin staat het bedrag waarop men recht opent. De jobbonus wordt niet automatisch gestort op de rekening! Wie recht opent op de bonus dient zijn rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Daarvoor dient men aan te melden met een digitale sleutel, zoals itsme. Gezien dit niet voor iedereen even evident is organiseert de stad contactmomenten om rechthebbenden hierin te ondersteunen.