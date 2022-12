Oudenburg groeit met 209 extra inwoners in jaar

In één jaar tijd groeide de bevolking van Oudenburg met 209 inwoners, van 9.720 begin dit jaar naar 9.929 inwoners op vandaag. Het aantal geboortes en overlijdens, beiden 111, houden elkaar in evenwicht. “Daarom kunnen we stellen dat de groei van de stad komt door nieuwe inwoners die naar de stad met altijd beleving verhuizen”, vertelt burgemeester Dumarey. “In Oudenburg is het goed wonen, leven en beleven. Daar blijven wij met de stadsdiensten over waken. Het rustige, landelijke karakter blijven we bewaren, maar met toch heel wat belevingselementen in. Deze aanpak wordt geapprecieerd en dat merken we nu dus ook aan de bevolkingscijfers.”