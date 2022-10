Oudenburg griezelt tijdens Halloween met handelaarsactie

Kust Bedenker van verdwaalpa­len riskeert celstraf voor dreigmails naar kustred­ders: “Al acht jaar lang worden ze geterrori­seerd”

“Hij insinueerde zelfs seksueel misbruik.” De vader van de verdwaalpalen op de Belgische stranden ligt al jarenlang in een vete verwikkeld met de kustredders. Dat mondde donderdagmorgen uit in een zaak voor de Brugse rechtbank. Dominiek V. (68) uit Oudenburg riskeert er 6 maanden cel, eventueel met voorwaarden, voor elektronische overlast. “Zelfs Studio 100 zette hij in zijn mails mee in CC.”

6 oktober