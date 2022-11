Oud-leerlingen en oud-leerkrachten brengen laatste bezoek aan internaat en klooster: “Het gebouw verdwijnt, maar de herinneringen blijven”

Zedelgem LEVENSVER­HAAL. Maurits (102) zou in december 80 jaar getrouwd zijn met Elza: “Het jawoord zeiden ze op een koude winterdag tijdens de Tweede Wereldoor­log”

Maurits Jonckheere (102) uit Zedelgem is gestorven. ‘Maurits, wie’ horen we u denken. Hoewel de reislustige man een trouwe loopbaan uitbouwde bij Flandria in Zedelgem, speelde hij ook iets helemaal anders klaar. Samen met Elza Damme vormde hij het langst gehuwde koppel van ons land. In december zouden ze 80 jaar gehuwd zijn. “Elza was inpakster in het bedrijf waar ik werkte. We liepen in elkaars weg en op een dag was het ‘koekenbak’”, vertelde de man vijf jaar geleden in onze krant.

10 november