Openbaar onderzoek over RUP De Kei aan de gang

Oostende Restaurant­ge­deel­te Belair in de luchthaven moet tijdelijk sluiten: “We vinden niet genoeg personeel”

Jan Vercruysse baat al 33 jaar restaurant en brasserie Belair uit in de luchthaven van Oostende. Nu moet hij het restaurantgedeelte tijdelijk sluiten door personeelstekort. “Het is de eerste keer in 33 jaar dat ik de deuren van het restaurant moet sluiten.” Bovendien is hij niet de enige die geen personeel vindt.

26 augustus