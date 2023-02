Open VLD Oudenburg trekt volgend jaar naar kiezer met nieuwe naam: “We zullen met elke inwoner in dialoog gaan”

Oudenburg roept inwoners op om aanwezig­heid knaagdie­ren te melden door stijgend aantal meldingen

De voorbije weken heeft Oudenburg een stuk meer meldingen gekregen van knaagdieren. Daarom wil het team Milieu van de stad Oudenburg de verschillende oplossingen nogmaals in de kijker zetten. “Door het koude, natte weer van de afgelopen weken kregen we meer meldingen dan normaal binnen van ratten of marters”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “We zitten daarom ook een rattenvanger in.”