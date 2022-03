Onthaalouder Patty Aesaert geselecteerd voor De Twaalf

Oudenburg Fernand De Blauwe is volgende deelnemer in reeks 'De Twaalf' in Oudenburg

Ettelgemnaar Fernand De Blauwe is de volgende deelnemer in de reeks ‘De Twaalf’ waarmee de stad Oudenburg 12 opmerkelijke inwoners in beeld brengt. Dat zal deze zomer uiteindelijk leiden naar een fiets- en wandelroute langs 12 foto’s van de deelnemers. De volgende en zevende in de rij is Fernand De Blauwe, geboren en getogen in deelgemeente Ettelgem.

14 februari