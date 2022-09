Ontdek met VR-bril wat mensen met dementie voelen

Oostende Geschiede­nis Fort Napoleon komt tot leven tijdens unieke theaterwan­de­ling. “Het fort is nooit gebruikt voor wat het gebouwd werd, maar toch is hier zoveel gebeurd”

Het Fort Napoleon in Oostende heeft een rijkgevulde geschiedenis en werd doorheen de jaren voor verschillende functies gebruikt. Tijdens de theaterwandeling Histoires Fortes op 16 en 17 september zullen bezoekers de geschiedenis tot leven zien komen in het fort zelf. Uniek daarbij is dat drie Oostendse theatergezelschappen samenwerken met in totaal 40 spelers die in historische kostuums in de geschiedenis duiken. “Het is meer dan theater, het is een beleving.”

