Ontdek hoeveel warmte je verliest via je dak met dakenscan

Fluvius nam onlangs een warmtefoto van Oudenburg. “Dat gebeurde uiteraard niet zomaar”, zegt schepen van Milieu en Energie Gino Dumon (Vooruit). “Op die manier kennen we de isolatiegraad van alle daken in Oudenburg. Het dak is immers verantwoordelijk voor het meeste warmteverlies van je woning. Hoe roder het dak kleurt, hoe meer warmte het dak verliest. Dat betekent hogere energiekosten en het is bovendien slecht voor het milieu.” Benieuwd naar het resultaat van je eigen dak? Ontdek het via dakinzicht.fluvius.be/mijn-dak.