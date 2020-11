Onbedoelde ‘kerstpiemels' van stad zorgen voor hilariteit: “Een inwoonster wil ze zelf ook al voor haar deur”

Afgelopen weekend nog brachten we de sfeervolle kerstverlichting in Oostende en Middelkerke onder de aandacht. Maar voor de meest pikante en gewaagde lichtjes, moet je even verderop in Oudenburg zijn. In deelgemeenten Roksem en Ettelgem staan maar liefst 90 fallusvormige kerstpalen opgesteld. De blauwe bol op een witte zuil doet velen gniffelen, want zeg nu zelf: wie ziet hier nu geen piemel in? “Zelfs Zwarte Piet zal nogal verschieten”, reageert een inwoner op het opvallende lichtspel. “Ik vind het nogal ‘pietluttig’ om hierover te discussiëren”, merkt een ander op, woordmop incluis.

Foto’s van de verlichting verspreiden zich als een lopend vuurtje op sociale media. Uiteraard is het burgemeester Dumarey niet ontgaan. “Natuurlijk was het absoluut niet de bedoeling om kerstverlichting te plaatsen die aan een piemel doet denken. Maar we zien er het grappige wel van in, hoor. Ik kreeg al de vraag van iemand die deze verlichting voor haar deur wil”, lacht de burgemeester. “Je moet weten, onze technische dienst heeft deze ornamenten afgelopen zomer zelf gemaakt. En zonder verlichting valt die beeltenis veel minder op. Als relatief kleine stad hebben we een beperkt budget voor kerstverlichting, maar we maakten er een punt van om in al onze deelgemeenten te investeren in nieuwe sfeerlichtjes. Vorig jaar was Oudenburg aan de beurt, nu dus Ettelgem en Roksem, volgend jaar Westkerke. Het maken van één zo’n ornament kostte ons 165 euro in de aankoop van materiaal. Hadden we iets gelijkaardigs willen aankopen, stond daar al snel 500 per stuk tegenover. Sowieso wilden we afstappen van een klassiek vlammetje of kaarsje als verlichting.”