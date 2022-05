Oekraïense vluchtelingen hebben tijdelijk onderdak gevonden na brand in Oudenburg

Het stadsbestuur van Oudenburg was gisteren nog op zoek naar een slaapplaats voor 15 vluchtelingen die normaal gezien in de Bikers Loft gehuisvest werden. Na de brand van zaterdag moeten de 32 mensen die hier verbleven tijdelijk een andere opvangplaats krijgen. Zaterdagnacht werd een noodoplossing uitgewerkt maar ondertussen is er ook een oplossing op langere termijn uitgewerkt met de hulp van de lokale besturen in de omgeving. Zo kunnen twee gezinnen, 8 personen in totaal terecht in de collectieve opvang van Oostende. Oudenburg wil er zo snel mogelijk voor zorgen dat de opvanglocatie Bikersloft terug in orde is.