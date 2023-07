Nieuwe straatnaamborden in het Oudenburgse straatbeeld

MIJN STAD. Luna De Vlam (23) over haar Oudenburg: “Tussen de velden kom je hier heerlijk tot rust”

Luna De Vlam is nog maar 23, maar geen onbekende in de sport- én modellenwereld. Ze werd al wereldkampioen rope skipping en deed mee aan verschillende internationale missverkiezingen. Ondertussen heeft ze ook haar eigen bedrijf Design De Vlam dat gespecialiseerd is in trouwjurken. De wereld ligt nog helemaal open voor deze jongedame, maar ze keert ook graag eens terug naar haar roots in Oudenburg, en wil ons meteen tonen waarom dat nou zo’n prachtige stad is.