Nieuwe seniorenvereniging Zilverblauw opgestart

Deze week stelden de leden van Zilverblauw zichzelf voor. Willy Rommelaere is voorzitter van de vereniging, de ondervoorzitters zijn Erna Coene, Erna Quintens en Roland Blomme. Met de hulp van burgemeester Anthony Dumarey en schepen van Seniorenbeleid Romina Vanhooren zijn ze al een eerste keer samengekomen om een programma aan activiteiten samen te stellen voor senioren in Oudenburg. “We willen met Zilverblauw vooral leuke activiteiten organiseren voor de oudere mensen in de stad. Zo starten we in september met een mystery box samen met de marktkramers”, zegt Willy. “We zullen ook te vinden zijn op het Winterdorp in december, waar we een activiteit zullen uitwerken samen met ‘Mensen op Rust’. Zo willen we een wijnproeverij of kookworkshop organiseren. Voor volgend voorjaar hebben we ook al een paar dingen gepland, waaronder een valentijnsbingo en een bezoek aan het parlement.”