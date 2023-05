Nieuwe regenboogzebrapad in Roksem

Nog één keer alles geven en dan stopt coverband The Flashbacks ermee: “Ons coolste optreden? In de gevangenis van Brugge”

Tal van wijkfeesten en kermissen. Maar ook Festival Aan Zee en de Paulusfeesten. De Oudenburgse coverband The Flashbacks heeft er ruim 100 optredens opzitten. Maar het allerlaatste, dat vindt zaterdagavond plaats in hun ‘home town’. Samen met de bandleden blikken we terug en vooruit. “We zouden een boek kunnen schrijven over alles wat we meegemaakt hebben”, zegt zanger en gitarist Aaron Rotsaert (26).