Nieuw restaurant van topchef Willem Hiele blijft tot het einde van het jaar gesloten: "Omwille van medische redenen”

Wat er precies mis is met Willem Hiele, willen noch de chef, noch zijn omgeving kwijt. Zeker is wel dat het nieuwe restaurant van de kok, temidden van het natuurgebied De Grote Keignaert op de grens van Oostende en Oudenburg, sinds donderdag gesloten is en dat nog tot en met het einde van het jaar blijft. Dat blijkt uit het reservatiesysteem op de website van Hiele. Wie daar de komende weken wil reserveren, krijgt de melding dat het restaurant “tijdelijk gesloten is”. Hiele zelf houdt het op “medische redenen”. Zijn personeel was vrijdag alvast volop in de weer met het verwittigen van de klanten die de komende maanden een tafeltje geboekt hadden.

Willem Hiele bouwde de voorbije jaren gestaag aan de weg naar de top. In 2015 toverde hij het oude vissershuis van zijn voorouders om tot een gastronomisch restaurant in Koksijde. De jaren voordien organiseerde hij al gastentafels op dezelfde plek. Een jaar later al werd de zaak bekroond door Gault&Millau als ‘Ontdekking van het Jaar’ met twee koksmutsen en een score van 15 op 20. Nog een jaar later volgde een eerste vermelding in de Michelingids. 2021 werd voorlopig hét topjaar van Hiele. De chef behaalde zijn eerste Michelinster en een mooie 77ste plaats in de lijst van The World’s 50 Best Restaurants. Voor een menu met aangepaste wijnen betaal je ruim 300 euro per persoon.

Volledig scherm Willem Hiele op het dak van zijn nieuw restaurant. © Alexander D'Hiet

Op 30 december 2021 toverde Hiele echter zijn laatste couvert op tafel in z'n restaurant in Koksijde. “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk”, kondigde hij aan. De topchef zocht en vond een nieuwe, inspirerende plaats om te koken en vond die in Oudenburg. In een architecturaal pand van de Belgische kunstenaar Jacques Moeschal opende hij in september een gloednieuwe zaak in het midden van het poldergebied achter Oostende. Veel tijd om te scoren had Hiele daar niet nodig. Afgelopen week bekroonde Gault&Millau hem als ‘Hoogste Nieuwkomer van het Jaar’ voor Vlaanderen. Hiele kreeg meteen drie koksmutsen en een mooie 15 op 20. “We zijn blij dat hij terug is”, luidde het enthousiast in de culinaire gids. Die terugkomst wordt nu even onderbroken. Volgens het restaurant is het de bedoeling om begin 2023 opnieuw te openen.

