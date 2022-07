Nieuw rekeningnummer voor gemeentebelastingen

Oudenburg/Plassendale Katrien Rotsaert (31) opent pop-upfood­truck Coco in Plassenda­le: “Dit is het mooiste plekje van Oudenburg, ik wil het delen met iedereen”

Sinds dit weekend kan je in Plassendale langs de vaart de foodtruck Coco van Katrien Rotsaert (31) terugvinden. Tijdens het schooljaar kan je Katrien vinden aan het bureau van het college in de Kaaistraat in Oostende, waar ze directeur is. Daarnaast verkoopt ze met ‘Magnus’ foodboxen. En deze zomer baat ze in haar eigen voortuin een foodtruck uit.

19 juli