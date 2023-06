NET OPEN. Zomerbar Fistong opent voor de laatste keer in de Zeeweg: “We zullen van deze zomer dé beste zomer maken”

Van een boerderij­be­zoek tot lasershoo­ten: 6 leuke tips voor Vaderdag in Brugge en aan de kust

Het is bijna Vaderdag! Tijd dus om je papa in de watten te leggen met een etentje, uitstap of cadeau. Nog geen inspiratie? Wij helpen je op weg met zes tips in Brugge en aan de kust. Van een lactaattest bij LOAD in Brugge tot een ontroerende film in Oostende: zo bezorg je je vader een onvergetelijke dag.