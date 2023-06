NET OPEN. Ward (23) tovert oude hoeve om tot Bar Boer: “Geniet hier van een drankje en een prachtige zonsondergang”

Voor de tweede keer opent Ward Quinet (23) de zomerbar Bar Boer langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in de oude boerderij van zijn ouders. “Vorig jaar was alvast een geslaagde eerste keer, nu gaan we opnieuw voor een geweldige zomer”, zegt Ward vol enthousiasme.